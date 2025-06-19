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        Cam fabrikasında elini makineye kaptıran işçi yaralandı

        BURSA'nınİnegöl ilçesinde cam fabrikasında elini makineye kaptıran Emre Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 13:03 Güncelleme: 19.06.2025 - 13:03
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        Cam fabrikasında elini makineye kaptıran işçi yaralandı
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        BURSA'nınİnegöl ilçesinde cam fabrikasında elini makineye kaptıran Emre Y. (41), yaralandı.

        Olay, saat 12.00 sıralarında İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 2'nci Cadde'de faaliyet gösteren bir cam fabrikasında meydana geldi. Emre Y., arızalanan CNC makinesini tamir etmek istediği sırada sağ elini makineye kaptırdı. Eli ezilen Emre Y., özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalesinin ardından Emre Y., özel bir hastaneye sevk edildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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