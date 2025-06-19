Cam fabrikasında elini makineye kaptıran işçi yaralandı

Olay, saat 12.00 sıralarında İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 2'nci Cadde'de faaliyet gösteren bir cam fabrikasında meydana geldi. Emre Y., arızalanan CNC makinesini tamir etmek istediği sırada sağ elini makineye kaptırdı. Eli ezilen Emre Y., özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalesinin ardından Emre Y., özel bir hastaneye sevk edildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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