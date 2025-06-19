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        Oğluyla tartışan 2 çocuğu markette darbetti

        BURSA'da H.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 13:27 Güncelleme: 19.06.2025 - 13:30
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        Oğluyla tartışan 2 çocuğu markette darbetti
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        BURSA'da H.E., oğlu M.E.E. ile tartışan E.T. ile Y.T.'yi takip edip markete sığınan 2 kardeşi darbetti. O anlar, marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, 5 Nisan'da saat 20.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, E.T. ile Y.T. isimli kardeşler ile halı saha maçı yaptıkları M.E.E. tartıştı. M.E.E.’nin olayı anlattığı babası, kardeşlerin yanına gidip takibe başladı. Kaçan çocuklar markete sığınırken, H.E. de içeri girip onalrı darbetti. Yaşananlar marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, E.T. ile Y.T.’nin marketin kasasında oturan kadının arkasına geçip saklanmaya çalıştığı, H.E.’nin ise çocukların yanına gelerek, ‘Kemiklerinizi kırarım sizin” dedikten sonra tokat attığı görüldü. ‘Ben kimim biliyor musunuz’ diyen H.E.’ye ağlayan çocuklardan birinin M.E.E.’yi işaret ederek, ‘Küfrediyor, kardeşime sataşıyor’ dediği görüldü. Marketteki kadının, ağlayan çocukları sakinleştirmeye çalıştığı anlar da görüntüye yansıdı.

        E.T. ile Y.T.'nin ailesi, oğullarını darbeden H.E.'den şikayetçi oldu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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