Firari hükümlü okey oynarken yakalandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 'Kasten öldürme' suçundan hakkında kesinleşmiş 17 yıl hapis cezası bulunan Bülent Akman'ın, kırsal Çayyaka Mahallesi'nde olduğunu tespit etti. Akman, mahalledeki kahvede arkadaşlarıyla okey oynarken yakalandı. Firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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