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        Firari hükümlü okey oynarken yakalandı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde 'Kasten öldürme' suçundan kesinleşmiş 17 yıl hapis cezası bulunan Bülent Akman (62), kahvede okey oynarken yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 15:22 Güncelleme: 19.06.2025 - 15:25
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        Firari hükümlü okey oynarken yakalandı
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        BURSA’nın İnegöl ilçesinde 'Kasten öldürme' suçundan kesinleşmiş 17 yıl hapis cezası bulunan Bülent Akman (62), kahvede okey oynarken yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 'Kasten öldürme' suçundan hakkında kesinleşmiş 17 yıl hapis cezası bulunan Bülent Akman'ın, kırsal Çayyaka Mahallesi'nde olduğunu tespit etti. Akman, mahalledeki kahvede arkadaşlarıyla okey oynarken yakalandı. Firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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