Kaydıraktaki demirlere bacakları sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

Olay, saat 11.30 sıralarında Kamer Sokak'taki çocuk parkında meydana geldi. Karnesini alıp, parka gelen ilkokul öğrencisi Yamaç B., oyun oynarken kaydıraktaki koruma demirlerine bacaklarını sıkıştırdı. Olayı görenlerin haber vermesi sonucu olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi. İtfaiye görevlileri, Yamaç B.'yi sıkıştığı yerden kurtardı. Durumu iyi olan Yamaç B., ailesine teslim edildi.

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