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        Bursa'da orman yangını

        BURSA'nınYenişehir ilçesinde çıkan orman yangınına, karadan ve havadan müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 17:08 Güncelleme: 20.06.2025 - 17:10
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        Bursa'da orman yangını
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        BURSA’nınYenişehir ilçesinde çıkan orman yangınına, karadan ve havadan müdahale ediliyor.

        Yenişehir ilçesi Demirboğa Mahallesi’ndeki ormanda, saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye 41 personel, 3 helikopter, 6 arazöz ve 2 su tankeri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevlere, karadan ve havadan müdahale ediliyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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