Bursa'da orman yangını

Yenişehir ilçesi Demirboğa Mahallesi’ndeki ormanda, saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye 41 personel, 3 helikopter, 6 arazöz ve 2 su tankeri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevlere, karadan ve havadan müdahale ediliyor.

BURSA’nınYenişehir ilçesinde çıkan orman yangınına, karadan ve havadan müdahale ediliyor.

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