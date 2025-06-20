Bursa'da orman yangını (2)

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde buğday tarlasında çıkıp, ormana sıçrayan yangını söndürme çalışmaları sürerken, tarladaki bir biçerdöver alevlerin arasında kaldı. Biçerdöverin yandığı anlar ile helikopterlerin yangına havadan müdahalesi kameralara yansıdı.

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