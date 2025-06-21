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        Bursa'da, devrilip kamyonetin altına giren motosikletli yaralandı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kontrolden çıkarak devrilip kamyonetin altına giren motosikletin sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 01:59 Güncelleme: 21.06.2025 - 02:05
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        Bursa'da, devrilip kamyonetin altına giren motosikletli yaralandı
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kontrolden çıkarak devrilip kamyonetin altına giren motosikletin sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

        Kaza, saat 23.00 sıralarında İnegöl- Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. Alanyurt’tan İnegöl istikametine seyir halinde olan Yağız S. (17) yönetimindeki 16 AKU 256 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildikten sonra sürüklenerek kırmızı ışıkta bekleyen Hüseyin Y. (48) yönetimindeki 16 CBJ 69 plakalı kamyonetin altına girdi. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan motosiklet sürücüsü, ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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