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        Bursa'da park halindeki otomobil kurşunlandı

        BURSA'nın Nilüfer ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından park halindeki bir otomobile tabancayla ateş açıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 05:53 Güncelleme: 23.06.2025 - 05:55
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        Bursa'da park halindeki otomobil kurşunlandı
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        BURSA’nın Nilüfer ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından park halindeki bir otomobile tabancayla ateş açıldı.

        Olay saat 03.30 sıralarında Görükle Mahallesi Önder Sokak’ta meydana geldi. Yol kenarında park halindeki 16 BBV 577 plakalı otomobile, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından tabanca ile ateş açıldı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken silah seslerini duyan kişilerin ihbarı üzerine adrese polis ekipleri geldi. Ekiplerin incelemesinde, otomobile 4 kurşun isabet ettiği belirlendi. Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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