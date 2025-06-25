Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Kemik kanseri tedavisi gördüğü hastanede dünyaevine girdi

        BURSA'daAli Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi'nde tedavi gören kanser hastası Yaşar Ünsever (49), hastanede düzenlenen nikah töreniyle Hatice Sağılır (45) ile hayatını birleştirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 14:16 Güncelleme: 25.06.2025 - 14:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kemik kanseri tedavisi gördüğü hastanede dünyaevine girdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        BURSA'daAli Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi'nde tedavi gören kanser hastası Yaşar Ünsever (49), hastanede düzenlenen nikah töreniyle Hatice Sağılır (45) ile hayatını birleştirdi.

        Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi’nde 6 aydır kemik kanseri tedavisi gören ve hastalık nedeniyle belden aşağısı felç olan Yaşar Ünsever, yakınları vasıtasıyla İzmir'de yaşayan Hatice Sağılır ile tanıştı. Çift, kısa sürede evlilik kararı alınca, Ünsever’in tedavisi devam ettiği için hastane yönetimi harekete geçti. Hastanenin konferans salonu nikah salonuna dönüştürülürken; çift, nikah şahitliğini Bursa Vali Yardımcısı Mustafa Güney, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Çetin ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Faruk Uysal’ın yaptığı törenle dünyaevine girdi.

        ‘TELEFONDA SESİNİ DUYUNCA TANIŞMAK İSTEDİM’

        Eşiyle ilk kez telefonda tanıştığını söyleyen Yaşar Ünsever, "Telefon aracılığıyla tesadüfen tanıştık. Halamın kızı, onun arkadaşı oluyor. Ben halamın kızı ile konuşurken onun sesini duydum. 'Evli mi, bekar mı?' diye sordum. 'Bekar' dediler. İlk tanışmamız o şekilde oldu. Daha sonra İzmir'e ziyaretine gittim" dedi. Hastane odasında nikah yapılmasını beklerken, büyük bir organizasyon ile karşılaştıklarını belirten Hatice Sağılır Ünsever ise "Buraya gelince şaşırdık. Beklemiyorduk. Vesile olan herkesten Allah razı olsun. Bizim için çok güzel oldu" diye konuştu.

        'BELDEN AŞAĞIMI HİÇ HİSSETMİYORUM’

        Hastalık süreciyle ilgili de konuşan Yaşar Ünsever, bel ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede kanser teşhisi konulduğunu söyleyerek, "Omuriliğimde olduğu için sinire baskı yapıyor ve yürüyemiyorum. Yaklaşık 2,5 ay oldu. Belden aşağımı hiç hissetmiyorum. Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde teşhis aldım. Belim ağrıyor diye gittim, ilk ameliyatımı orada oldum. Çimentolama yaptılar. Tekrar çıktı ve burada ikinci kez ameliyat oldum. Platin taktılar. Kemoterapi görüyordum. Üçüncüye tekrardan çıktı. Sinire baskı yapınca belden aşağımı hissetmemeye başladım" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        7 yıldır kayıptı! Kocası cinayeti itiraf etti!
        7 yıldır kayıptı! Kocası cinayeti itiraf etti!
        Damatsız düğün yapmış ölü bulunmuştu! Huzurevine soruşturma!
        Damatsız düğün yapmış ölü bulunmuştu! Huzurevine soruşturma!
        İsrail-İran ateşkesinde son durum ne?
        İsrail-İran ateşkesinde son durum ne?
        Trump: Ateşkes çok iyi gidiyor
        Trump: Ateşkes çok iyi gidiyor
        Marketteki hırsız kiracısı çıktı! Evine gittiğinde artık çok geçti!
        Marketteki hırsız kiracısı çıktı! Evine gittiğinde artık çok geçti!
        Uğurcan transferinde Fenerbahçe bir adım önde!
        Uğurcan transferinde Fenerbahçe bir adım önde!
        Dağa gitmek istedi, kâbusu yaşattı!
        Dağa gitmek istedi, kâbusu yaşattı!
        F.Bahçe'nin Sancho teklifi ortaya çıktı!
        F.Bahçe'nin Sancho teklifi ortaya çıktı!
        Kocası için ağır müebbet istenmişti! Beraat etti!
        Kocası için ağır müebbet istenmişti! Beraat etti!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Donald Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Donald Trump ile görüştü
        Zabıta memuru canına kıydı! Belediye başkanı yaralandı!
        Zabıta memuru canına kıydı! Belediye başkanı yaralandı!
        Benzin ve motorine indirim bekleniyor
        Benzin ve motorine indirim bekleniyor
        Kenan Yıldız'a dev teklif!
        Kenan Yıldız'a dev teklif!
        New York'a tarihinin ilk Müslüman adayı: Zohran Mamdani
        New York'a tarihinin ilk Müslüman adayı: Zohran Mamdani
        Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu'na dev teklif!
        Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu'na dev teklif!
        99 milyon yıllık kehribarın içinde zombi mantarı bulundu!
        99 milyon yıllık kehribarın içinde zombi mantarı bulundu!
        Doktorlar için yeni dönem
        Doktorlar için yeni dönem
        Karnın sağ alt köşesinde saklanan tehlike
        Karnın sağ alt köşesinde saklanan tehlike
        Tatilde aşk hali
        Tatilde aşk hali
        Avrupalı ünlülerin Ege keyfi
        Avrupalı ünlülerin Ege keyfi

        Benzer Haberler

        Bursa'da bir tarlada çıkan yangın kontrol altına alındı
        Bursa'da bir tarlada çıkan yangın kontrol altına alındı
        Yaren leyleğin yavruları halkalandı; göç yolculukları izlenecek
        Yaren leyleğin yavruları halkalandı; göç yolculukları izlenecek
        Mudanya'da Şükrü Çavuş şehadetinin 105. yılında anıldı
        Mudanya'da Şükrü Çavuş şehadetinin 105. yılında anıldı
        Yaren leyleğin yavruları sağlık kontrolünden geçirilerek halkalandı
        Yaren leyleğin yavruları sağlık kontrolünden geçirilerek halkalandı
        Bursa Kültür Yolu Festivali 28 Haziran'da başlıyor
        Bursa Kültür Yolu Festivali 28 Haziran'da başlıyor
        Bursa'da yüksekten düşen işçi yaralandı
        Bursa'da yüksekten düşen işçi yaralandı