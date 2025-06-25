Kemik kanseri tedavisi gördüğü hastanede dünyaevine girdi

BURSA'daAli Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi'nde tedavi gören kanser hastası Yaşar Ünsever (49), hastanede düzenlenen nikah töreniyle Hatice Sağılır (45) ile hayatını birleştirdi.

Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi’nde 6 aydır kemik kanseri tedavisi gören ve hastalık nedeniyle belden aşağısı felç olan Yaşar Ünsever, yakınları vasıtasıyla İzmir'de yaşayan Hatice Sağılır ile tanıştı. Çift, kısa sürede evlilik kararı alınca, Ünsever’in tedavisi devam ettiği için hastane yönetimi harekete geçti. Hastanenin konferans salonu nikah salonuna dönüştürülürken; çift, nikah şahitliğini Bursa Vali Yardımcısı Mustafa Güney, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Çetin ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Faruk Uysal’ın yaptığı törenle dünyaevine girdi.

‘TELEFONDA SESİNİ DUYUNCA TANIŞMAK İSTEDİM’

Eşiyle ilk kez telefonda tanıştığını söyleyen Yaşar Ünsever, "Telefon aracılığıyla tesadüfen tanıştık. Halamın kızı, onun arkadaşı oluyor. Ben halamın kızı ile konuşurken onun sesini duydum. 'Evli mi, bekar mı?' diye sordum. 'Bekar' dediler. İlk tanışmamız o şekilde oldu. Daha sonra İzmir'e ziyaretine gittim" dedi. Hastane odasında nikah yapılmasını beklerken, büyük bir organizasyon ile karşılaştıklarını belirten Hatice Sağılır Ünsever ise "Buraya gelince şaşırdık. Beklemiyorduk. Vesile olan herkesten Allah razı olsun. Bizim için çok güzel oldu" diye konuştu.