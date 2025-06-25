Karacabey Belediyespor, Furkan Fehmi Güneş'i kadrosuna kattı

– YENİ sezonda 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek olan Karacabey Belediyespor, kanat oyuncusu Furkan Fehmi Güneş’i kadrosuna kattı.

Karacabey Belediyespor, geçtiğimiz sezon Kırklarelispor forması giyen kanat oyuncusu Furkan Fehmi Güneş ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Takımımız, kanat oyuncusu Furkan Fehmi Güneş ile 2 yıllık anlaşma sağlamıştır. Takımımıza katılan Furkan Fehmi Güneş’e başarılar diler, her iki taraf için de hayırlı olmasını temenni ederiz” ifadelerine yer verildi.

N. Erdemlispor altyapısından yetişen 25 yaşındaki Furkan Fehmi Güneş, 1923 M.K.Paşa, Kırklarelispor, ve 1461 Trabzon formalarını giydi. Son olarak Kırklarelispor forması giyen 1999 doğumlu Furkan Fehmi Güneş, 2024-2025 sezonunda lig ve Türkiye Kupası’nda toplam 21 maçta görev alırken, 4 kez gol sevinci yaşadı.