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        Bursa'da plastik fabrikasında yangın (3)

        5SAATTE SÖNDÜRÜLDÜBursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde plastik fabrikasında çıkan yangın, 5 saat süren çalışma sonucu kontrol altına alınılarak söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 22:52 Güncelleme: 26.06.2025 - 22:55
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        Bursa'da plastik fabrikasında yangın (3)
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        5SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

        Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde plastik fabrikasında çıkan yangın, 5 saat süren çalışma sonucu kontrol altına alınılarak söndürüldü. Hurdaya dönen fabrikada soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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