Bursa'da maki yangını; alevler evlere sıçradı (2)

ALEVLEREVLERE SIÇRADI

Bursa’nın Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi’nde zeytin ağaçlarının da bulunduğu makilik alanda çıkan yangın, ormana yayıldı. Alevler İsmetiye Mahallesi’ndeki evlere de sıçrarken, yangına Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Havadan müdahaleye, sezon boyunca orman yangınlarında görev alacak olan jandarma helikopteri de katılıyor.