Bursa'da maki yangını; alevler evlere sıçradı (2)
ALEVLEREVLERE SIÇRADIBursa'nın Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde zeytin ağaçlarının da bulunduğu makilik alanda çıkan yangın, ormana yayıldı.
ALEVLEREVLERE SIÇRADI
Bursa’nın Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi’nde zeytin ağaçlarının da bulunduğu makilik alanda çıkan yangın, ormana yayıldı. Alevler İsmetiye Mahallesi’ndeki evlere de sıçrarken, yangına Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Havadan müdahaleye, sezon boyunca orman yangınlarında görev alacak olan jandarma helikopteri de katılıyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.