Bursa'da saman yüklü kamyon yandı
BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, saman yüklü kamyonda yangın çıktı.
BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, saman yüklü kamyonda yangın çıktı. Yangında 2 kamyon ile 4 römork ve bölgede bulunan birçok tarım aleti kullanılamaz hale geldi.
Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Tatkavak Mahallesi'nde bugün öğle saatlerinde saman yüklü kamyonda yangın çıktı. Üzerindeki fazla yük bir başka kamyona boşaltılmak isterken çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekiplerini müdahalesiyle yangın söndürülürken alevlerin arasında kalan kamyonlar ile 4 römork ve bölgede bulunan birçok tarım aleti kullanılamaz hale geldi.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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