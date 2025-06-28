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        Tamir ettiği çatının çökmesiyle düşen usta, 2 gün sonra öldü

        BURSA'nın İnegöl ilçesindeki bir fabrikada tadilat sırasında çatısının çökmesi sonucu düşüp ağır yaralanan Tuncay Erdoğan (41), tedavi gördüğü hastanede 2 gün sonra hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 11:25 Güncelleme: 28.06.2025 - 11:30
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        Tamir ettiği çatının çökmesiyle düşen usta, 2 gün sonra öldü
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        BURSA'nın İnegöl ilçesindeki bir fabrikada tadilat sırasında çatısının çökmesi sonucu düşüp ağır yaralanan Tuncay Erdoğan (41), tedavi gördüğü hastanede 2 gün sonra hayatını kaybetti.

        Olay, 26 Haziran’da saat 12.00 sıralarında İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 1'inci Cadde'deki bir fabrikada meydana geldi. 2 çocuk babası Tuncay Erdoğan, onarım yaptığı çatının çökmesi sonucu dengesini kaybedip, yaklaşık 8 metreden düştü. Erdoğan, fabrikanın içindeki beton zemine düşerek ağır yaralandı. Erdoğan, çağırılan ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Tuncay Erdoğan, bugün yaşamını yitirdi.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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