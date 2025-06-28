Otomobiller çarpıştı; 5 yaralı

Kaza, saat 12.30 sıralarında, Kıranlar mevkisinde meydana geldi. Bandırma istikametine seyir halinde olan Ayhan E. (42) idaresindeki 16 BDB 868 plakalı otomobil, aniden dönüş yapmak istediği belirtilen Ali Hikmet Ç.’nin (84) kullandığı 16 UBD 73 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlardaki Bihter E. (40), İdil E. (10) ile Ayşe Ç. (68) yaralandı. Yaralılar, ihbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldıkları Karacabey Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.