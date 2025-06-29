Bursa'da, oto tamirhanesindeki yangın söndürüldü

Yangın, saat 21.30 sıralarında 8’inci Fırın Sokak'taki 2 katlı binanın altında bulunan oto tamirhanesinde çıktı. Alevler tüm binaya yayılırken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.