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        Bursa'da buğday tarlasında çıkan yangın, ağaçlık alana sıçradı (2)

        KONTROLALTINA ALINDIBursa'da Nilüfer ilçesi Hasanaağa Mahallesi'ndeki buğday tarlasında çıkıp rüzgarın da etkisiyle ağaçlık alana sıçrayan yangın, 2 saatte kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 17:15 Güncelleme: 01.07.2025 - 17:20
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        Bursa'da buğday tarlasında çıkan yangın, ağaçlık alana sıçradı (2)
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        KONTROLALTINA ALINDI

        Bursa’da Nilüfer ilçesi Hasanaağa Mahallesi’ndeki buğday tarlasında çıkıp rüzgarın da etkisiyle ağaçlık alana sıçrayan yangın, 2 saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışması sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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