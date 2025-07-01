Bursa'da buğday tarlasında çıkan yangın, ağaçlık alana sıçradı (2)
KONTROLALTINA ALINDIBursa'da Nilüfer ilçesi Hasanaağa Mahallesi'ndeki buğday tarlasında çıkıp rüzgarın da etkisiyle ağaçlık alana sıçrayan yangın, 2 saatte kontrol altına alındı.
KONTROLALTINA ALINDI
Bursa’da Nilüfer ilçesi Hasanaağa Mahallesi’ndeki buğday tarlasında çıkıp rüzgarın da etkisiyle ağaçlık alana sıçrayan yangın, 2 saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışması sürüyor.
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