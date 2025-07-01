Jandarmadan kaçak kazıya suçüstü

İl Jandarma Komutanlığı ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Esenköy Mahallesi’ndeki eski kilise bölgesinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgede kaçak kazı yapan Murat Ş. (40) ve Mahmut E. (20) isimli şüpheliler, suçüstü yakalandı. Şüpheliler gözaltına alınırken kazıda kullandıkları alan tarama cihazı, el dedektörü, kazma, çekiç ve elektrikli matkap ele geçirildi.

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