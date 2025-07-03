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        Kasiyere yumruk atan şüpheliye müdahale eden müşteri: Bir kadın darbediliyordu duramadım

        BURSA'da markette kasiyer olarak çalışan Kübra K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 13:16 Güncelleme: 03.07.2025 - 13:20
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        Kasiyere yumruk atan şüpheliye müdahale eden müşteri: Bir kadın darbediliyordu duramadım
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        BURSA’da markette kasiyer olarak çalışan Kübra K.’ye (29), yumruk atan Vedat Kılıç’a (28) müdahale eden müşteri Metin Yazıcı (26), DHA mikrofonuna konuştu. Yazıcı, “Bir kadın orada darbediliyordu, müdahale etmeden duramadım. Kendi akrabam da olabilirdi. O yüzden müdahale ettim. Tekrar aynı refleksi gösteririm. Olaydan sonra ben de düşündüm ama yapmasam daha kötü bir durum. Ölse ne olacak” dedi.

        Olay, 30 Haziran’da öğle saatlerinde Mustafakemalpaşa ilçesindeki bir zincir market şubesinde meydana geldi. Marketten su alan Vedat Kılıç, iddiaya göre kasada sıra beklediği için sinirlenerek, kasiyer Kübra K.’ye, “Su almak için bu kadar beklenir mi” diyerek tepki gösterdi. Parayı kasanın önüne atan Vedat K., kasiyerle tartışmaya devam ederken, Kübra K. de para üstünü aynı şekilde atarak müşteriye verdi. Taraflar arasındaki tartışma devam ederken, para üstünü alıp yere atan Vedat Kılıç, kasiyere saldırdı. Diğer müşteriler ve çalışanların araya girmesiyle dışarıya çıkarılan Kılıç, tekrar markete girmek istediği sırada, kapıda kendisini engellemeye çalışan Kübra K.’ye yumruk attı. Bir başka müşterinin de yumruk atarak karşılık verdiği Vedat Kılıç kaçtı. Hastaneye kaldırılan ve burnunda çatlak oluştuğu tespit edilen Kübra K.’ye, 7 gün iş göremez raporu verildi. Olay güvenlik kamerasına yansırken, kamera görüntülerinden kimliği tespit edilen ve yaşadığı Karacabey ilçesinde yakalanarak gözaltına alınan Kılıç, 'Kasten yaralama', 'Tehdit' ve 'Hakaret' suçlarından tutuklandı.

        ‘KADINA BAĞIRARAK PARAYI ATTI’

        Olayla ilgili soruşturma sürerken, hem market içindeki arbede sırasında hem de dışarıda saldırgana müdahale ederek, kadın kasiyeri korumaya çalışan Metin Yazıcı, DHA mikrofonuna olay anını anlattı. Kübra K.'nin saldırının ardından kendisine telefonla ulaşıp, teşekkür ettiğini söyleyen Yazıcı, yan kasada ödeme yaparken, olayın meydana geldiğini belirterek, şunları söyledi:

        “İhtiyaçlarım için o gün marketteydim. Ön tarafta kasiyere ödeme yapmaya çalışan bir beyefendi vardı. Tavırları tuhaftı. Kasiyer kadın, ‘Bir şey mi oldu’ diye sordu. O da ‘Sana ne lan, kendi işine bak’ diye bağırdı kadına. Kadına bağırarak, parayı attı. Kadın da para üstünü geri atarak verdi. Bunun üstüne arbede yaşandı. Kadının üstüne yürümeye başladı. Ben de müdahale ettim, adamı dışarı çıkarmaya çalıştım. Adamı dışarı çıkartırken, benim tişörtümden çekmeye başladı. ‘Sen ne karışıyorsun, seni mahvederim’ dedi. Ondan sonra kadın bunu duyunca tekrar müdahale etti. O sırada da kadının yüzüne vurdu. Ben de kadının yüzüne vurduğunu görünce, müdahale ettim tekrar. Dışarı doğru ittim ve vatandaşlar geldi, ayırdı. Kaçtı kendisi.”

        ‘BİR KADIN DARBEDİLİRKEN MÜDAHALE ETMEDEN DURAMADIM’

        Kavgalara müdahale sırasında yaralanan ve hayatını kaybedenlerin olduğunu haberlerden izlediğini, ancak bu durumu görmezden gelemeyeceğini söyleyen Yazıcı, “Bir kadın orada darbediliyordu, müdahale etmeden duramadım. Kendi akrabam da olabilirdi. O yüzden müdahale ettim. Tekrar aynı refleksi gösteririm. Olaydan sonra ben de düşündüm ama yapmasam daha kötü bir durum. Ölse ne olacak. Daha ciddi yaralanabilirdi. Şu anda sadece burnu kırılmış. Daha kötü bir şey de olabilirdi. Müdahale etmeden duramadım açıkçası. Kasiyer erkek olsaydı da aynı tutumu sergilerdim. Fark etmezdi” diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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