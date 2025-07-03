Hurda araç deposunda çıkan yangın söndürüldü

Nilüfer ilçesi Tahtalı Mahallesi'ndeki bir hurda araç deposunda, saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

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