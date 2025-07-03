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        Hurda araç deposunda çıkan yangın söndürüldü

        BURSA'da, hurda araç deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 13:57 Güncelleme: 03.07.2025 - 14:00
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        Hurda araç deposunda çıkan yangın söndürüldü
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        BURSA'da, hurda araç deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

        Nilüfer ilçesi Tahtalı Mahallesi'ndeki bir hurda araç deposunda, saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

        Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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