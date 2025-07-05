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        Parkta bıçakladığı kocasını elektrikli bisikletle hastaneye götüren kadın serbest kaldı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde parkta bıçakla yaraladığı kocası Şafak Z'yi (42), elektrikli bisikletle hastaneye götürdükten sonra gözaltına alınan Hanım Z.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.07.2025 - 19:52 Güncelleme: 05.07.2025 - 19:55
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        Parkta bıçakladığı kocasını elektrikli bisikletle hastaneye götüren kadın serbest kaldı
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        BURSA’nın İnegöl ilçesinde parkta bıçakla yaraladığı kocası Şafak Z’yi (42), elektrikli bisikletle hastaneye götürdükten sonra gözaltına alınan Hanım Z. (37), eşinin şikayetçi olmaması nedeniyle serbest bırakıldı.

        Olay, dün saat 16.30 sıralarında Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Mahmudiye Mahallesi’ndeki bir parkta meydana geldi. İddiaya göre Hanım Z., kendisini aldattığını öne sürdüğü eşi Şafak Z.’yi parkta tartışma sırasında bıçakla bacağından ve karnından yaraladı. Yaraladığı eşini elektrikli bisikletle evine götüren kadın, kanama devam edince yine elektrikli bisikletle yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürdü. Burada tedavi altına alınan Şafak Z.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        ‘NEDEN SENİ SEVİYORUM TEPKİSİ’

        Hanım Z.’nin, eşine, “İstemiyorum seni, bana zarar veriyorsun. 22 senedir yeter, seni sevdikçe g... kalktı. Lanet olsun neden seviyorum ben seni?” diyerek tepki gösterdiği anlar kameraya yansıdı.

        Hanım Z., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen Hanım Z., eşinin şikayetçi olmaması nedeniyle serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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