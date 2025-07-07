Kanserden ölen uzman jandarma, askeri törenle toprağa verildi

Ahmet Pola için Orhangazi ilçesinde askeri tören düzenlendi. Yeniköy Mahallesi'ndeki Yeni Camisi'nde düzenlenen törene; İlçe Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu, Belediye Başkanı Bekir Aydın ile askeri personel ve çok sayıda vatandaş katıldı. Uzman Jandarma Ahmet Pola, kılınan cenaze namazının ardından Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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