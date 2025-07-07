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        Bursa'da çalılık yangını, 1 saatte söndürüldü

        BURSA'nın Orhangazi ilçesinde çıkan çalılık yangını, itfaiyenin 1 saatlik çalışması ile söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 16:30 Güncelleme: 07.07.2025 - 16:30
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        Bursa'da çalılık yangını, 1 saatte söndürüldü
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        BURSA'nın Orhangazi ilçesinde çıkan çalılık yangını, itfaiyenin 1 saatlik çalışması ile söndürüldü.

        Yangın, saat 14.00 sıralarında Orhangazi ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde moloz dökülen alandaki çalılıkta çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangına, ilk müdahale mahalle sakinleri tarafından traktörün arkasına bağladıkları su tankerleri ile yapıldı. İhbarla olay yerine jandarma, itfaiye ve Orman İşletme Şefliği'ne ait arasözler sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla yangın söndürülürken, yaklaşık 10 dönümlük alan zarar gördü.

        Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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