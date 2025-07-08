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        Sakatatçılara satılmak üzere istiflenmiş çürümüş büyükbaş hayvan kafaları bulundu

        BURSA'nın Gemlik ilçesinde koku şikayeti üzerine denetim yapılan boş tamirhanede, sakatatçılara satılmak üzere istiflenen çok sayıda çürümüş büyükbaş hayvan kafası bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 19:05 Güncelleme: 08.07.2025 - 19:10
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        Sakatatçılara satılmak üzere istiflenmiş çürümüş büyükbaş hayvan kafaları bulundu
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        BURSA’nın Gemlik ilçesinde koku şikayeti üzerine denetim yapılan boş tamirhanede, sakatatçılara satılmak üzere istiflenen çok sayıda çürümüş büyükbaş hayvan kafası bulundu.

        BAĞ-KUR Sanayi Sitesi’ndeki boş bir tamirhaneden kötü koku geldiği yönündeki şikayet üzerine Gemlik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile polis ekipleri denetim için söz konusu adrese gitti. Kapısı çilingirle açılan tamirhanede, paletler arasına istiflenmiş halde çok sayıda büyükbaş hayvan kafası bulundu. Kurban Bayramı’nda toplanan ve sağlıksız koşullarda saklandığı belirlenen hayvan kafalarının çürüdüğü belirlendi.

        Sakatatçılara satılmak üzere istiflenen çürük büyükbaş hayvan kafalarına imha edilmek üzere el konulurken, Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘Bozulmuş, değiştirilmiş ya da sağlıksız gıda maddesi satmak veya bu amaçla bulundurmak’ suçundan soruşturma başlatıldı.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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