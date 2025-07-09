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        Motosiklet park halindeki TIR'a çarptı; başındaki kask sayesinde ölümden döndü

        BURSA'nınOrhangazi ilçesinde park halindeki TIR'a çarpan motosikletin sürücüsü Furkan İlmen (26) savrulup yaralanırken, arkasında yolcu olarak bulunan Yasin Güney (28) düşerek TIR'ın altına girdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 10:26 Güncelleme: 09.07.2025 - 10:30
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        Motosiklet park halindeki TIR'a çarptı; başındaki kask sayesinde ölümden döndü
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        BURSA'nınOrhangazi ilçesinde park halindeki TIR'a çarpan motosikletin sürücüsü Furkan İlmen (26) savrulup yaralanırken, arkasında yolcu olarak bulunan Yasin Güney (28) düşerek TIR'ın altına girdi. Başı TIR'ın altında sıkışan Güney, başındaki kask sayesinde ölümden döndü.

        Kaza, saat 01.00 sıralarında Yalova-Bursa kara yolu üzerinde meydana geldi. Furkan İlmen idaresindeki 16 BTB 143 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak yol kenarında park halindeki 16 ALN 015 plakalı TIR'a yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet savrulup metrelerce sürüklenirken, motosikletten düşen Yasin Güney'in başı TIR'ın altına girerek sıkıştı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Başında kask takılı olan Güney, sağlık ekiplerinin gelişini TIR'ın altında bekledi. Kask sayesinde ölümden dönen Güney, TIR’ın kendi içindeki mekanizma ile yerden yükseltilmesiyle kurtarıldı. İlmen ile Güney, kaldırıldıkları Orhangazi Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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