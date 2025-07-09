Alkollü motosiklet sürücüsüne 20 bin TL ceza

BURSA’nın İnegöl ilçesinde, 1.38 promil alkollü olduğu belirlenen motosiklet sürücüsüne 20 bin 702 TL para cezası kesildi. Ceza evraklarını imzalayan sürücü, polise “Sanki beni idama mahkum ediyorsunuz. 5 tane kağıt imzalattın” dedi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, Süleymaniye Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı’nda devriye görevindeyken, kontrolsüz seyreden bir motosiklet sürücüsünü fark etti. 16 AUS 274 plakalı motosikleti durduran ekipler, sürücü Dilaver Ö.’ye (66) alkol testi yaptı. 1.38 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye ‘alkollü araç kullanmak’tan 9 bin 267 TL, ‘yetersiz ehliyetle araç kullanmak’tan 9 bin 267 TL ve ‘muayenesiz araç kullanmak’tan 2 bin 168 TL olmak üzere toplam 20 bin 702 TL ceza kesildi.

‘KAÇINCI İMZA OLDU ANLAYAMADIM'

Ceza evraklarının imzalatıldığı sürücü polislere, “Sanki beni idama mahkum ediyorsunuz. Bu kaçıncı imza, 4 mü, 5 mi? Daha önce bana 90 bin TL ceza yazdınız. Sanki cinayet mi işledik, 5 tane kağıt imzalattın” dedi.

Dilaver Ö., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, motosiklet ise çekiciyle otoparka çekildi.