Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Alkollü motosiklet sürücüsüne 20 bin TL ceza

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 1.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 10:45 Güncelleme: 09.07.2025 - 10:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alkollü motosiklet sürücüsüne 20 bin TL ceza
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        BURSA’nın İnegöl ilçesinde, 1.38 promil alkollü olduğu belirlenen motosiklet sürücüsüne 20 bin 702 TL para cezası kesildi. Ceza evraklarını imzalayan sürücü, polise “Sanki beni idama mahkum ediyorsunuz. 5 tane kağıt imzalattın” dedi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, Süleymaniye Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı’nda devriye görevindeyken, kontrolsüz seyreden bir motosiklet sürücüsünü fark etti. 16 AUS 274 plakalı motosikleti durduran ekipler, sürücü Dilaver Ö.’ye (66) alkol testi yaptı. 1.38 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye ‘alkollü araç kullanmak’tan 9 bin 267 TL, ‘yetersiz ehliyetle araç kullanmak’tan 9 bin 267 TL ve ‘muayenesiz araç kullanmak’tan 2 bin 168 TL olmak üzere toplam 20 bin 702 TL ceza kesildi.

        ‘KAÇINCI İMZA OLDU ANLAYAMADIM'

        Ceza evraklarının imzalatıldığı sürücü polislere, “Sanki beni idama mahkum ediyorsunuz. Bu kaçıncı imza, 4 mü, 5 mi? Daha önce bana 90 bin TL ceza yazdınız. Sanki cinayet mi işledik, 5 tane kağıt imzalattın” dedi.

        Dilaver Ö., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, motosiklet ise çekiciyle otoparka çekildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD tarifelerden ne kadar kazanacak?
        ABD tarifelerden ne kadar kazanacak?
        Katil ağabeyin ifadesi ortaya çıktı
        Katil ağabeyin ifadesi ortaya çıktı
        "Trump, Moskova'yı bombalamakla tehdit etti"
        "Trump, Moskova'yı bombalamakla tehdit etti"
        Sosyal yardım programlarının aylık ödemeleri artırıldı
        Sosyal yardım programlarının aylık ödemeleri artırıldı
        "Netanyahu keyfi kırmızı çizgilerle ateşkese engel oluyor"
        "Netanyahu keyfi kırmızı çizgilerle ateşkese engel oluyor"
        Osimhen'de mutlu son!
        Osimhen'de mutlu son!
        Yatırım fonları ve Türk Lirası mevduatta stopaj arttı
        Yatırım fonları ve Türk Lirası mevduatta stopaj arttı
        Taremi sürprizi!
        Taremi sürprizi!
        Özgür Özel’e saldırmıştı! Bugün hakim karşısına çıkacak
        Özgür Özel’e saldırmıştı! Bugün hakim karşısına çıkacak
        Yılan derisine ilginç talep
        Yılan derisine ilginç talep
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Grok hakkında soruşturma başlatıldı
        Grok hakkında soruşturma başlatıldı
        Ceketin altında Irina var
        Ceketin altında Irina var
        Trump Mamdani'ye yüklendi
        Trump Mamdani'ye yüklendi
        1913'ün rekoru hala kırılmadı!
        1913'ün rekoru hala kırılmadı!
        Hava sıcaklıkları mevsim normali üzerinde! Rekor değerler görülebilir
        Hava sıcaklıkları mevsim normali üzerinde! Rekor değerler görülebilir
        Demokrat üyeler mektup gönderdi: "Altın Kubbe planından vazgeç"
        Demokrat üyeler mektup gönderdi: "Altın Kubbe planından vazgeç"
        Beton fabrikasını 45 yılda eve dönüştürdü
        Beton fabrikasını 45 yılda eve dönüştürdü
        2025’te emeklilik avantajlı mı?
        2025’te emeklilik avantajlı mı?
        Birlikte görüntülendiler
        Birlikte görüntülendiler

        Benzer Haberler

        Motosiklet park halindeki TIR'a çarptı; başındaki kask sayesinde ölümden dö...
        Motosiklet park halindeki TIR'a çarptı; başındaki kask sayesinde ölümden dö...
        Bursa'da orman sansarı fotokapanla görüntülendi
        Bursa'da orman sansarı fotokapanla görüntülendi
        Bursa Hayvanat Bahçesi'ndeki kaplumbağalara serpme kahvaltı
        Bursa Hayvanat Bahçesi'ndeki kaplumbağalara serpme kahvaltı
        İnegöl Belediyesi vatandaşlara aşure ikram etti
        İnegöl Belediyesi vatandaşlara aşure ikram etti
        Alkollü sürücü yol verme tartışmasında 1 motosiklet ve 3 araca çarptı; kaza...
        Alkollü sürücü yol verme tartışmasında 1 motosiklet ve 3 araca çarptı; kaza...
        Bursa'da kuyum imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü
        Bursa'da kuyum imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü