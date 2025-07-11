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        Bursa'da kızılgeyik fotokapanla görüntülendi

        BURSA'da, yaban hayatı görüntülemek için kurulan fotokapanlara bu kez bir kızılgeyik yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 10:37 Güncelleme: 11.07.2025 - 10:40
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        Bursa'da kızılgeyik fotokapanla görüntülendi
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        BURSA’da, yaban hayatı görüntülemek için kurulan fotokapanlara bu kez bir kızılgeyik yansıdı. Ormanda, ağaçların arasından çıkıp sakin adımlarla ilerleyen kızılgeyik, fotokapanın önünde bir süre durduktan sonra, ormana girip gözden kayboldu.

        Dünya üstündeki en büyük geyik türlerinden biri olan, Avrupa'nın çoğu kısmında, Kafkas Dağları bölgesinde ve Hazar Denizi'nin batısında, Anadolu'da yaşayan kızılgeyik, Afrika'da da bulunan tek geyik türü olma özelliğinde. Kuzeybatı Afrika'da Cezayir ile Tunus arasında Atlas Dağları'nda bulunan kızılgeyiklerin ağırlıkları 200 kilogram, boyları ise 2 metreye kadar ulaşıyor. Kızılgeyik, Bursa’da, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından yaban hayatını gözlemlemek için kurulan fotokapana yansıdı.

        TÜRKİYE’DE DOĞAL OLARAK YAŞAYAN EN BÜYÜK GEYİK TÜRÜ

        Ormanda, ağaçların arasından çıkıp sakin adımlarla ilerleyen ve fotokapanın önünde bir süre durduktan sonra, ormana doğru gidip gözden kaybolan kızılgeyiğin görüntüleri, DKMP 2’nci Bölge Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından, “Heybetli duruşu, çatallı boynuzları ve ormanın derinliklerine yankılanan sesiyle kızılgeyik, doğanın asil sembollerinden biridir. Bilimsel adıyla (Cervus elaphus), Türkiye’de doğal olarak yaşayan en büyük geyik türüdür. Zengin orman habitatları ve geniş açıklıklar, bu türün barınması, beslenmesi ve üremesi için kritik öneme sahiptir” sözleriyle paylaşıldı.

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        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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