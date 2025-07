TESK Başkanı Palandöken: Esnafın yanındaki çırak büyüdüğü zaman fabrikatör, sanayici, tüccar olur

TÜRKİYE Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Esnafın yok olduğu zaman, o serviste çalışanların da yok olduğunu hesap etmek lazım. Çünkü bizim yanımızda çalışan bize rakip olur, işveren olur. Esnafın yanındaki bir tane çırak büyüdüğü zaman fabrikatör olur, sanayici, tüccar olur. Onun yanında yetişen onun yanında işçi olur. Onun için mesleki eğitime öncelik verilmesi lazım” dedi.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Bursa’daki esnaf ziyaretinin ardından gazetecilerle bir araya geldi. El sanatları ve ustalık gerektiren mesleklerin artık tercih edilmediğini söyleyen Palandöken, “Hepimiz belirli yaşlara gelmiş esnaf, sanatkar kesimini hem temsil eden hem o dükkanda çalışan insanız. Ama biliyorsunuz yeni nesil, bu mesleklere artık rağbet göstermiyor. Artık böyle 50 senelik, 60 senelik, 80 senelik esnaf yok. Artık esnafın en uzun ömrü, açma kapama süresi 3 yıla indi. Yaş ortalaması, geleneksel yapıda olanların yaşı 65’in üstünde. Artık mobilya sektöründe hazır mobilya varken el zanaatlarına yönelmediği, konfeksiyon varken artık terziye ihtiyaç olmadığı gibi eylemler çıkarıyorlar. Ama eğer terzi olmasa o konfeksiyonu yapacak makaslar da herhalde yapay zeka olmayacak. Mutlaka onu çizecek, onu kalıba alacak, o bedeni verecek birisi lazım. Her şeyi yapay zekaya yaptırırsınız ama yapay zekayı da yapanın bir insan olduğunu unutmamak lazım. Yani teknoloji ‘Bu sisteme hayır’ demiyor ama bu sistem yapılırken, geleneksel sistemin bozulmadan revize edilmesi lazım. Yoksa bilgisayarınız bozulduğu zaman yine bir usta Mehmet Ağabeye ihtiyacınız olacak. Elektriğiniz bozulduğu zaman gene usta Ali’ye ihtiyacınız olacak. Pantolonunuz yırtıldı veyahut uzun geldiği zaman yaptıracak bir terziye, tıraş olmanız gerekiyorsa bir kuaföre ihtiyacınız olacak. Ekmeksiz kalamayacağınıza göre, fırıncıya ihtiyacınız olacak. Bunların hepsini robota yaptırın diyorsa o hayal olacak. Ben de böyle düşünüyordum, ‘Televizyona bunun için adam mı yerleştirdiler?’ diyordum. Ama şimdi onun çok daha farklısını eldeki telefonda görebiliyoruz. Demek zaman iyi hızlı ilerliyor. Zaman yayınına yetişmek için de altyapının yapılması lazım” diye konuştu.

‘ZİNCİR MARKETLERİN HER YERE ŞUBE AÇMAMASI LAZIM’

Türkiye’deki alışveriş merkezlerinin esnaf ve sanatkarlara zarar verdiğini de belirten Bendevi Palandöken, şunları söyledi:

“Esnafın bütün döngüsü, esnafın velinimet dediği, ondan alışveriş eden insanların buradaki rahatı, konforu aynı zamanda onların alabileceği fiyatlara erişebilmek. Ama bildiğiniz üzere burada bir el var. Şimdi burada 5 tane, 6 tane zincir var. Artık esnafın yaptığı her şeyi yapıyor. Biliyorsunuz her sokakta, her caddede en az 10 tane, 20 tane şube. Türkiye’de yaklaşık 70 bini aşan bir şubesi ile esnafla mücadele eden bir kesim. Biz ne istiyoruz, açma kapama saati belli olsun. Dünya böyle yapmış. Oradaki esnafı ezmemiş. ‘Buraya dükkan açamazsın’ demesi lazım. ‘Açarsan da falan sokağa gideceksin. Burada 10 tane, 20 tane esnaf var. Her şeyi satamazsın’ diyeceksin. Bir tarafta balık satıyor, bir tarafta ekmek satıyor, bir tarafta yazın deniz yatağı satıyor hatta o kadar ilerlettiler ki tekne bile satıyor, motor satıyor, konfeksiyon ürünü satıyor. Artık marketlere gittiğiniz zaman alacağınız gıda maddesinin dışında her şeyi görebiliyorsunuz. Bayan terliğinden, çocuk şortuna kadar satıyor. Dünyada böyle bir ticaret şekli yok.”