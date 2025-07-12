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        Otomobil bariyere çarptı; 2'si çocuk, 4 yaralı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobilin bariyerlere çarptığı kazada, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 17:27 Güncelleme: 12.07.2025 - 17:30
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        Otomobil bariyere çarptı; 2'si çocuk, 4 yaralı
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobilin bariyerlere çarptığı kazada, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 15.00 sıralarında İnegöl ilçesi Hamamlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Domaniç istikametine giden Serdar Y. (36) yönetimindeki 67 ABV 510 plakalı otomobil, köprülü kavşaktan dönüş yaptığı sırada kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada araçta bulunan Hatice Ç. (35) ile aynı aileden Özden Y. (35), Aymira Y. (6) ve Gökçen Y. (1) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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