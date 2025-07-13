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        Otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.07.2025 - 17:13 Güncelleme: 13.07.2025 - 17:15
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        Otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 14.30 sıralarında İnegöl ilçesi Osmaniye Mahallesi Ahmet Akyollu Caddesi’nde meydana geldi. Emircan A.’nın (24) kontrolünü yitirdiği 16 KMZ 54 plakalı otomobil refüjden karşı yöne geçerek İlyas K.’nin (67) kullandığı 43 ER 273 plakalı hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan Nehir A. (4) ile hafif ticari araçtaki Hüseyin C. (69) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı

        Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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