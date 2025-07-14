İnegöl ilçesinin kırsal Hocaköy Mahallesi’nde yolda ölü kızılgeyik bulundu. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi ile jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Geyiğin 5 metre yüksekten düşüp öldüğü üzerinde durulan geyik, ekipler tarafından gömüldü.

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