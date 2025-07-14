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        Direğe çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde yol kenarındaki direğe çarpan otomobilin sürücüsü Yusufcan B.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 18:44 Güncelleme: 14.07.2025 - 18:44
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        Direğe çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde yol kenarındaki direğe çarpan otomobilin sürücüsü Yusufcan B. (19) yaralandı.

        Kaza, saat 16.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Cenon Bulvarı’nda meydana geldi. Yusufcan B.’nin kontrolünü yitirdiği 16 P 8155 plakalı otomobil, yol kenarındaki direğe çarptı. Kazada Yusufcan B. yaralandı. Yusufcan B., ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

        Polis, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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