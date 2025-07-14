Direğe çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
BURSA'nın İnegöl ilçesinde yol kenarındaki direğe çarpan otomobilin sürücüsü Yusufcan B.
BURSA'nın İnegöl ilçesinde yol kenarındaki direğe çarpan otomobilin sürücüsü Yusufcan B. (19) yaralandı.
Kaza, saat 16.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Cenon Bulvarı’nda meydana geldi. Yusufcan B.’nin kontrolünü yitirdiği 16 P 8155 plakalı otomobil, yol kenarındaki direğe çarptı. Kazada Yusufcan B. yaralandı. Yusufcan B., ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Polis, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.
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