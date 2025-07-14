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        Bursa'da otomobil şarampole düştü; sürücü kazayı yaralanmadan atlattı

        BURSA'nınİnegöl ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil şarampole düşüp trafoya çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 23:49 Güncelleme: 14.07.2025 - 23:49
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        Bursa'da otomobil şarampole düştü; sürücü kazayı yaralanmadan atlattı
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        BURSA'nınİnegöl ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil şarampole düşüp trafoya çarptı. Kazada sürücü yara almadan kurtulurken araçta maddi hasar meydana geldi.

        Kaza, saat 22.00 sıralarında Baykoca Mahallesi TOKİ Konutları İmar Sokak’ta meydana geldi. Metin B. (48) idaresindeki 16 AOK 759 plakalı otomobil, yokuş aşağı giderken sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yaklaşık 5 metre yükseklikten şarampole düştü. Araç, trafo duvarına çarparak durabildi. Kazayı sürücü yara almadan atlatırken, araçta maddi hasar oluştu.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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