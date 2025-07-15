Otobüs durağına çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı
BURSA'nın İnegöl ilçesinde otobüs durağına çarpan motosikletin sürücüsü Arda A.
BURSA'nın İnegöl ilçesinde otobüs durağına çarpan motosikletin sürücüsü Arda A. (17), yaralandı.
Kaza, saat 14.00 sıralarında kırsal Yeniceköy Mahallesi Rafet Çavuş Caddesi’nde meydana geldi. Arda A.’nın kontrolünü kaybettiği 16 AND 023 plakalı motosiklet, yol kenarındaki otobüs durağına çarptı. Devrilen motosikletten düşerek yaralanan sürücü, ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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