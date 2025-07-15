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        Bursa'da orman yangını (2)

        3SAATTE KONTROL ALTINA ALINDIBursa'nın Nilüfer ilçesi Akçalar Mahallesi'ndeki orman yangını, karadan ve havadan müdahale ile 3 saatte kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 19:28 Güncelleme: 15.07.2025 - 19:30
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        Bursa'da orman yangını (2)
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        3SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

        Bursa’nın Nilüfer ilçesi Akçalar Mahallesi’ndeki orman yangını, karadan ve havadan müdahale ile 3 saatte kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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