Bursa'da orman yangını (2)

Bursa’nın Nilüfer ilçesi Akçalar Mahallesi’ndeki orman yangını, karadan ve havadan müdahale ile 3 saatte kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

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