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        Motosikletin zincirine elini kaptıran Muhammed'in parmağı koptu

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde tamir etmek istediği motosikletinin zincirine elini kaptıran Muhammed K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 16:18 Güncelleme: 16.07.2025 - 16:18
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        Motosikletin zincirine elini kaptıran Muhammed'in parmağı koptu
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        BURSA’nın İnegöl ilçesinde tamir etmek istediği motosikletinin zincirine elini kaptıran Muhammed K.’nin (14) sağ elinin başparmağı koptu.

        Olay, Mahmudiye Mahallesi Selvi Sokak’ta meydana geldi. Muhammed K., arızalanan zinciri tamir etmek için motosikletine gaz verdi. Bu sırada Muhammed K., zincire elini kaptırdı, sağ elinin başparmağı koptu. Muhammed K., yakınları tarafından kopan parmakla birlikte özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Parmağı ameliyatla dikilecek olan Muhammed K.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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