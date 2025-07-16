Motosikletin zincirine elini kaptıran Muhammed'in parmağı koptu

Olay, Mahmudiye Mahallesi Selvi Sokak’ta meydana geldi. Muhammed K., arızalanan zinciri tamir etmek için motosikletine gaz verdi. Bu sırada Muhammed K., zincire elini kaptırdı, sağ elinin başparmağı koptu. Muhammed K., yakınları tarafından kopan parmakla birlikte özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Parmağı ameliyatla dikilecek olan Muhammed K.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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