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        Devrilen kule vinçin kabininde mahsur kalan operatörün kurtarılma anı kamerada

        BURSA'da dün, inşaat çalışması sırasında devrilen kule vincin kabininde mahsur kalan operatörün kurtarılma anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 12:52 Güncelleme: 19.07.2025 - 12:55
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        Devrilen kule vinçin kabininde mahsur kalan operatörün kurtarılma anı kamerada
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        BURSA’da dün, inşaat çalışması sırasında devrilen kule vincin kabininde mahsur kalan operatörün kurtarılma anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

        Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Nilüfer ilçesi 23 Nisan Mahallesi’nde bulunan bir inşaatta meydana geldi. Çalışma sırasında devrilen kule vinç, inşaat firmasına ait park halindeki otomobilin üstüne düştü. Otomobil kullanılamaz hale gelirken, K.M. isimli vinç operatörü, asılı kalan kabinde mahsur kaldı. İhbarla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlileri, betona sabitledikleri inşaat malzemesini kabine uzatıp, üstüne çıkarak operatöre ulaştı. Hafif yaralandığı anlaşılan operatör, sedye ve halatların yardımıyla mahsur kaldığı yerden çıkartılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Uludağ Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ederken, itfaiye ekiplerinin yaralı operatörü kurtarma anlarına ilişkin cep telefonuyla kaydedilen görüntüler ortaya çıktı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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