Devrilen kule vinçin kabininde mahsur kalan operatörün kurtarılma anı kamerada

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Nilüfer ilçesi 23 Nisan Mahallesi’nde bulunan bir inşaatta meydana geldi. Çalışma sırasında devrilen kule vinç, inşaat firmasına ait park halindeki otomobilin üstüne düştü. Otomobil kullanılamaz hale gelirken, K.M. isimli vinç operatörü, asılı kalan kabinde mahsur kaldı. İhbarla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlileri, betona sabitledikleri inşaat malzemesini kabine uzatıp, üstüne çıkarak operatöre ulaştı. Hafif yaralandığı anlaşılan operatör, sedye ve halatların yardımıyla mahsur kaldığı yerden çıkartılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Uludağ Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

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