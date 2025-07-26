Bakan Uraloğlu, Uludağ'ın eteklerinde sabah yürüyüşü yaptı

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bir dizi program için geldiği Bursa’da geceyi Uludağ’daki bir otelde geçirdi. Sabah saatlerinde ormanda yürüyüşe çıkan Bakan Uraloğlu’na Bursa Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı İbrahim Burkay da eşlik etti. Bakan Uraloğlu, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bir dizi program için dün akşam Bursa’ya geldi. Geceyi Uludağ’daki bir otelde geçiren Bakan Uraloğlu, sabah saatlerinde BTSO Başkanı İbrahim Burkay ile birlikte ormanda yürüyüşe çıktı. Ulaştırma Bakanı, yaklaşık yarım saatlik yürüyüşün ardından cep telefonu kamerasıyla çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından, “Bugün Bursa'dayız, zaman zaman yapmaya çalıştığımız yürüyüşlerden birini yapıyoruz. Uludağ’ın eteklerindeyiz ve güzel bir yerde misafir olduk. Sabah da böyle erken saatte etrafı deneyimleme fırsatımız oldu. Bugün ağır misafirlerimiz var. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Bey’le beraber yürüdük. Yaklaşık yarım saattir yürüyoruz. Bugün bir kara yolu tüneli açılışımız var. Tren ve metro gibi raylı sistemlerimizin de şantiyelerini gezeceğiz. Sonra da AK Parti Akademi’de bir programımız var. İnşallah günümüzü tamamlamış olacağız. Uludağ’daki bu tesisimizi de vatandaşlarımıza tavsiye ederim” dedi.