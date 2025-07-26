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        Bakan Uraloğlu, Uludağ'ın eteklerinde sabah yürüyüşü yaptı

        ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bir dizi program için geldiği Bursa'da geceyi Uludağ'daki bir otelde geçirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 12:37 Güncelleme: 26.07.2025 - 12:40
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        Bakan Uraloğlu, Uludağ'ın eteklerinde sabah yürüyüşü yaptı
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        ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bir dizi program için geldiği Bursa’da geceyi Uludağ’daki bir otelde geçirdi. Sabah saatlerinde ormanda yürüyüşe çıkan Bakan Uraloğlu’na Bursa Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı İbrahim Burkay da eşlik etti. Bakan Uraloğlu, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bir dizi program için dün akşam Bursa’ya geldi. Geceyi Uludağ’daki bir otelde geçiren Bakan Uraloğlu, sabah saatlerinde BTSO Başkanı İbrahim Burkay ile birlikte ormanda yürüyüşe çıktı. Ulaştırma Bakanı, yaklaşık yarım saatlik yürüyüşün ardından cep telefonu kamerasıyla çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından, “Bugün Bursa'dayız, zaman zaman yapmaya çalıştığımız yürüyüşlerden birini yapıyoruz. Uludağ’ın eteklerindeyiz ve güzel bir yerde misafir olduk. Sabah da böyle erken saatte etrafı deneyimleme fırsatımız oldu. Bugün ağır misafirlerimiz var. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Bey’le beraber yürüdük. Yaklaşık yarım saattir yürüyoruz. Bugün bir kara yolu tüneli açılışımız var. Tren ve metro gibi raylı sistemlerimizin de şantiyelerini gezeceğiz. Sonra da AK Parti Akademi’de bir programımız var. İnşallah günümüzü tamamlamış olacağız. Uludağ’daki bu tesisimizi de vatandaşlarımıza tavsiye ederim” dedi.

        'ŞİRKET VE KURUMLARIMIZ BEYİN FIRTINASI YAPIYOR'

        Yürüyüş yapılan bölge hakkında Bakan Uraloğlu’na bilgi veren BTSO Başkanı İbrahim Burkay ise “Binamız Bursa Business School olarak, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından hayata geçirildi. Burada şirketlerimiz ve kurumlarımız, sürekli beyin fırtınası dediğimiz çalıştaylar ve toplantılar yapıyorlar. Bugün de sizi ağırladık. İnşallah yoğun bir programınız var. Hizmetleriniz büyük. Tüm Bursa ve Türkiye adına sizlere teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

        Yürüyüşün ardından Uraloğlu, bir dizi program ve açılış için şehir merkezine geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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