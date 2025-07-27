Bursa'da orman yangını (10)

“Gürsu ilçemizin kırsal Karahıdır Mahallesi güvenli şekilde tahliye edilmiş, yangın yerleşim alanına ulaşmadan kontrol altına alınmıştır. İğdir Mahallesi de güvenli şekilde boşaltılmış olup, ekiplerimiz yangının mahalleye sıçramasını önlemek amacıyla sahada çalışmalarını sürdürmektedir. Yangının ilerlediği Avdancık Mahallesi’nde tahkimat sağlanmış, müdahale ekiplerimiz alanda aktif görev yapmaktadır.”

Bursa Valiliği’nden yapılan açıklamada ise Gürsu ilçesindeki 2 mahallenin güvenli şekilde tahliye edildiği, alevlerin ilerlediği Avdancık Mahallesi’nde de tüm önlemlerin alındığı belirtilerek, şu ifadeler yer verildi:

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