Bursa'daki yangın bölgesi dronla görüntülendi (11)

Gürsu ilçesi Karahıdır Mahallesi'nde dün başlayan orman yangınına, giydiği AKUT gönüllüsü kıyafetiyle yardım etme bahanesiyle gelen H.M.A. (26) şüpheli hareketleriyle dikkat çekince jandarma tarafından durdurulup kimlik kontrolü yapıldı. Sorgusunda 105 suç kaydı olan H.M.A.'nın 9 ayrı suçtan arandığı anlaşılınca gözaltına alındı. H.M.A., jandarma karakoluna götürüldü.

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