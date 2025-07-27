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        Bursa'daki yangın bölgesi dronla görüntülendi (11)

        ALEVLERAĞLAŞAN MAHALLESİNİ SARDIBursa'nın Gürsu ilçesindeki orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları sürerken, alevler dün başladığı Kestel ilçesindeki Ağlaşan Mahallesi'nde yeniden yükseldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.07.2025 - 18:28 Güncelleme: 27.07.2025 - 18:30
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        Bursa'daki yangın bölgesi dronla görüntülendi (11)
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        ALEVLERAĞLAŞAN MAHALLESİNİ SARDI

        Bursa’nın Gürsu ilçesindeki orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları sürerken, alevler dün başladığı Kestel ilçesindeki Ağlaşan Mahallesi’nde yeniden yükseldi. Alevlerin evlerine yaklaştığı yaşlı bir çift, İHH ekipleri tarafından kurtarılarak güvenli alana getirildi. Yangın söndürme helikopterleriyle müdahalenin sürdüğü Ağlaşan Mahallesi, camiden yapılan anonsla tahliye edildi.

        EKİPLERİN ALEVLERLE MÜCADELESİ KAMERADA

        İlçedeki TOKİ konutlarının bulunduğu bölgeye yaklaşan alevleri söndürmek isteyen ekipler ise rüzgarın etkisiyle aniden harlayan alevlerden canlarını zor kurtardı. Ekiplerin yaşadığı zor anlar kameraya yansıdı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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