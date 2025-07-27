Bursa'daki yangın bölgesi dronla görüntülendi (11)

Bursa’nın Gürsu ilçesindeki orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları sürerken, alevler dün başladığı Kestel ilçesindeki Ağlaşan Mahallesi’nde yeniden yükseldi. Alevlerin evlerine yaklaştığı yaşlı bir çift, İHH ekipleri tarafından kurtarılarak güvenli alana getirildi. Yangın söndürme helikopterleriyle müdahalenin sürdüğü Ağlaşan Mahallesi, camiden yapılan anonsla tahliye edildi.

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