Bursa'da orman yangınları 3'üncü gününde (5)
MUSTAFAVARANK YANGIN BÖLGESİNDE İNCELEMEDE BULUNDUBursa'daki Kestel-Gürsu ile Orhaneli-Harmancık bölgelerinde çıkan yangınların üçüncü gününde, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, beraberindeki heyetle birlikte sahada incelemelerde bulundu.
MUSTAFAVARANK YANGIN BÖLGESİNDE İNCELEMEDE BULUNDU
Bursa’daki Kestel-Gürsu ile Orhaneli-Harmancık bölgelerinde çıkan yangınların üçüncü gününde, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, beraberindeki heyetle birlikte sahada incelemelerde bulundu. Heyet, ilk olarak Kestel ilçesine bağlı Ağlaşan Mahallesi’ni, ardından da Harmancık ilçesindeki yangın bölgelerini ziyaret etti. Ziyaretlerde Varank’a, Bursa Valisi Erol Ayyıldız ile Bursa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu da eşlik etti. Heyet, yangın bölgelerinde kurulan harekat merkezlerini de ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
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