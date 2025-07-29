Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'daki orman yangını 4'üncü gününde; yanan alanlar dronla görüntülendi (4)

        ORMANIYAKMAYA ÇALIŞTI, VATANDAŞLAR FARK ETTİBursa'nın Orhaneli-Harmancık ilçeleri arasında çıkan yangına müdahale devam ederken, ormanı yakmaya çalışan bir şüpheli tespit edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 12:11 Güncelleme: 29.07.2025 - 12:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'daki orman yangını 4'üncü gününde; yanan alanlar dronla görüntülendi (4)
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ORMANIYAKMAYA ÇALIŞTI, VATANDAŞLAR FARK ETTİ

        Bursa'nın Orhaneli-Harmancık ilçeleri arasında çıkan yangına müdahale devam ederken, ormanı yakmaya çalışan bir şüpheli tespit edildi. Harmancık ilçesine bağlı kırsal Çakmak Mahallesi mevkisinde alevlerle mücadele eden vatandaşların arkasından bir şüphelinin, yolun karşısında çalılıkları tutuşturmaya çalıştığı fark edildi. Jandarma ve vatandaşların geldiğini gören şüpheli, olay yerinden koşarak kaçmaya başladı. Bir süre jandarma ekipleri ve vatandaşlar tarafından kovalanan şüpheli izini kaybettirirken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Günlük fiyat marjı düşürüldü
        Günlük fiyat marjı düşürüldü
        BBC'nin ünlü muhabiri: İsrail bunu görmemizi istemiyor
        BBC'nin ünlü muhabiri: İsrail bunu görmemizi istemiyor
        Yolsuzluk soruşturması: 25 gözaltı kararı daha
        Yolsuzluk soruşturması: 25 gözaltı kararı daha
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Kurşun yağdırdığı oğullarını tekmeledi!
        Kurşun yağdırdığı oğullarını tekmeledi!
        Barış Alper'e Premier Lig kancası!
        Barış Alper'e Premier Lig kancası!
        Çin talebiyle 300 bin H20 çip siparişi
        Çin talebiyle 300 bin H20 çip siparişi
        Kapadokya mutfağı Michelin Rehberi'nde
        Kapadokya mutfağı Michelin Rehberi'nde
        G.Saray'dan Como'nun teklifine yanıt!
        G.Saray'dan Como'nun teklifine yanıt!
        Öldürdüğü eski karısının fotoğrafını kardeşine gönderdi!
        Öldürdüğü eski karısının fotoğrafını kardeşine gönderdi!
        Ufukta ayrılık var!
        Ufukta ayrılık var!
        225.5 milyar lira matrah farkı tespit edildi
        225.5 milyar lira matrah farkı tespit edildi
        Yeni yatı 1.5 milyon Euro
        Yeni yatı 1.5 milyon Euro
        Bursa yangınında son durum
        Bursa yangınında son durum
        Karabük'teki orman yangını devam ediyor! İşte son durum
        Karabük'teki orman yangını devam ediyor! İşte son durum
        Suça sürüklenen çocuklara “Minguzzi” ayarı! 
        Suça sürüklenen çocuklara “Minguzzi” ayarı! 
        Sanders Netanyahu'ya tepki gösterdi: Bu bir yalan
        Sanders Netanyahu'ya tepki gösterdi: Bu bir yalan
        Fitness salonu mu pilates stüdyosu mu?
        Fitness salonu mu pilates stüdyosu mu?
        Gökalp İçer tutuklandı
        Gökalp İçer tutuklandı
        Gazze'de 1 milyon kadın ve kız çocuğu açlıkla karşı karşıya
        Gazze'de 1 milyon kadın ve kız çocuğu açlıkla karşı karşıya

        Benzer Haberler

        Bursa'daki orman yangını 4'üncü gününde; yanan alanlar dronla görüntülendi...
        Bursa'daki orman yangını 4'üncü gününde; yanan alanlar dronla görüntülendi...
        Bursa'da orman yangınına su taşırken hayatını kaybedenlerin kazadan önceki...
        Bursa'da orman yangınına su taşırken hayatını kaybedenlerin kazadan önceki...
        Bursa'da bir çiftçi, patlayan lastiğe rağmen yangına su taşıdı
        Bursa'da bir çiftçi, patlayan lastiğe rağmen yangına su taşıdı
        Bursa'daki orman yangını 4'üncü gününde; yanan alanlar dronla görüntülendi...
        Bursa'daki orman yangını 4'üncü gününde; yanan alanlar dronla görüntülendi...
        Ormanı 'bir anlık ruh hali' ile yakmış
        Ormanı 'bir anlık ruh hali' ile yakmış
        Bursa'daki orman yangını 4'üncü gününde; yanan alanlar dronla görüntülendi
        Bursa'daki orman yangını 4'üncü gününde; yanan alanlar dronla görüntülendi