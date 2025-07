Uyuşturucudan kurtuldu, şimdi bağımlıları yaşama bağlıyor

ANTALYA’nın Alanya ilçesinde yaşayan T.A. (28), 14 yaşındayken, bir arkadaşının kendisine ‘peynir’ diyerek verdiği eroinle uyuşturucu bağımlısı oldu. Son 2 yılda çoklu madde bağımlısı olan T.A., Bağımsız Yaşam Derneği sayesinde bağımlılığından kurtuldu. Birlikte uyuşturucu aldığı arkadaşının yüksek dozdan hayatını kaybettiğini, bu olayın da kendisi için dönüm noktası olduğunu söyleyen T.A., tedavisinin ardından, ‘Derdimizdi, davamız oldu’ diyerek, bağımlıları yaşama bağlamaya çalışıyor.

Alanya'da yaşayan T.A., yaz ayında otelde işçi olarak çalışırken, arkadaşının kendisine, 'Bunu içersen rahatlayacaksın’ diyerek verdiği maddenin eroin olduğunu bağımlı olunca anladı. Ailesi kendisini dışladıktan sonra, bir arkadaşıyla yaşamına son vermek için yüksek dozda madde kullanan ve ölümden son anda kurtulan T.A., destek almak amacıyla, aile dostlarının önerisiyle Bağımsız Yaşam Derneği'ne başvurdu. Derneğin İstanbul’daki merkezinde 15 günlük detoks sürecinin ardından Bursa şubesinde tedavisine devam eden T.A., 3 aylık sürecin ardından bağımlılığından kurtuldu. Tedavisinden sonra memleketine dönmeyen ve dernek bünyesinde gönüllü çalışmaya başlayan T.A., bir zamanlar kendisi gibi bağımlı olanlara rol model oluyor.

Eskiden parmakla gösterilen bir çocuk olduğunu belirten T.A., “Herkes çocuklarına, ‘T. ağabeyiniz gibi olun, örnek bir çocuk’ diye gösterirken, uyuşturucuya başladıktan sonra tam tersi oldu. ‘Ondan uzak durun. T. ağabeyiniz gibi olmayın’. Uyuşturucu bende her şeyi değiştirdi. Madde bulmak için ilk başlarda çalışıyordum. Bir süre sonra, çalışamaz hale geldikten sonra, evdekilerden almaya başlıyorsunuz. Onlar da size yetemeyince, sağdan sondan bulmaya çalışıyorsunuz. Evdeki eşyaları satmaya başlıyorsunuz. Bu illet benim karakterime ters olan, yani yapmam dediğim her şeyi yaptırdı” diye konuştu.

‘AİLEM ‘ÖL DE KURTULALIM’ DİYORDU’

Ailesinin başta bu duruma çok üzüldüğünü, bir süre sonra ise kendisini evde istemediklerini ifade eden T.A., şöyle konuştu:

“Ailem çok üzülüyordu. Bir süre sonra ailem beni istemedi, ‘Öl de kurtulalım’ diyorlardı. Almadıkları zaman kapıya dayanıyordum. Olay çıkarıyordum. İçeri girdiğim zaman da söylenmeye başlıyorlardı. ‘Senin gibi evlat olmaz olsun, öl de kurtulalım, ya sen öl, ya ben öleyim’ diye konuşuyorlardı. Aslında çok uzun bir süre tedavi gördüm. Bana ilaçlı tedavi yaptıklarında, dozaj arttıkça, benim folyoda içtiğim eroin şırıngaya döndü. Artık dozajım yükseldi. Ondan sonra da ölmek için içiyordum. Bir de çevremdeki herkes ‘Öl’ deyince, bir gün bir cami tuvaletinde arkadaşımla beraber ölmek için yüksek dozda uyuşturucu kullandık. O arkadaşım rahmetli oldu. Benim de dönüm noktam orası oldu. Ben de Bağımsız Yaşam Derneği’ne gitmeye karar verdim.”

‘KURTULMAYA OLAN İNANCIMIZI BİTİRDİLER’

Uyuşturucuyu bırakmaya bir anda karar verilemediğini söyleyen T.A., “Çünkü ilk başta bağımlı olduğunuzu hiçbir zaman kabullenmiyorsunuz. Bu bir kısır döngü oluyor. Sabah kalkıyorsunuz uyuşturucu almak için çaba sarf ediyorsunuz, akşam oluyor, tekrar aramaya koyuluyorsunuz. Her gün her gün aynı senaryo. Ben de bıktım, her gün aynı serüvenleri yaşamaktan bıktım artık. Zaten fiziksel olarak o kadar çok çökmüştüm, o kadar çok zayıflamıştım ki artık hiç halim yoktu. Ama kurtulmaya da yönelik hiçbir inancım yoktu. Halk arasında bir tabir var, ‘Uyuşturucu bırakılmaz, ara verilir.’ Bunu bize dayatıp inancımızı bitirdiler” diye konuştu.