Bursa'da orman yangınına su taşırken hayatını kaybedenlerin kazadan önceki görüntüleri ortaya çıktı

Bursa'nın Gürsu ve Kestel ilçeleri arasında çıkan orman yangınına su taşırken şarampole devrilen tankerde hayatını kaybeden 3 kişiden Kazım Bayrak ve Mehmet Şimşek'in kazadan önceki anlarına ilişkin görüntüleri ortaya çıktı.

Gürsu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, yangının ikinci gününde Bayrak ve Şimşek ile saha incelemeleri sırasında tanıştı.

Sahada kumanya dağıtan Bayrak ve Şimşek, Işık'a da ayran ve su ikram etti. Işık, Bayrak ve Şimşek'e yardımları için teşekkür etti ve sarıldı.

Başkan Işık ile Bayrak ve Şimşek'in bölgedeki anları, Gürsu Belediyesi ekiplerince kamerayla kaydedildi.

Bayrak ve Şimşek'in ailelerine taziye dileklerini ileten Işık, "Acımız giderek büyüyor, gerçekten yüreğim sızlıyor. Kazım ile yaşadığımız o sohbetten sonra vefat haberini almak beni yıktı." ifadelerini kullandı.