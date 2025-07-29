Hafif ticari aracın çarptığı çocuk yaralandı

Olay yerine gelen polis ekipleri, sürücü Halil Y.’yi gözaltına aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza saat 19.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi’nde meydana geldi. Halil Y. (30), 16 Y 9339 plakalı hafif ticari aracıyla seyir halindeyken, sokakta oyun oynadığı sırada aniden yola çıkan Eren B.'ye çarpıp sürükledi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan çocuk, İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Eren B.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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