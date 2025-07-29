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        Bursa'daki orman yangını 4'üncü gününde; yanan alanlar dronla görüntülendi (8)

        '12MAHALLEDE 3 BİN 763 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ'Bursa'da orman yangınlarını söndürme çalışmaları 4'üncü gününde de devam ederken, Bursa Valiliği, alevlere, 35 hava aracı, 1136 kara aracı ve 2 bin 600 personel ile havadan ve karadan müdahale edildiğini açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 15:14 Güncelleme: 29.07.2025 - 15:20
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        Bursa'daki orman yangını 4'üncü gününde; yanan alanlar dronla görüntülendi (8)
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        '12MAHALLEDE 3 BİN 763 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ'

        Bursa’da orman yangınlarını söndürme çalışmaları 4’üncü gününde de devam ederken, Bursa Valiliği, alevlere, 35 hava aracı, 1136 kara aracı ve 2 bin 600 personel ile havadan ve karadan müdahale edildiğini açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, orman yangınları kapsamında Gürsu ilçesine bağlı 170 haneli Karahıdır Mahallesi’nde 680, 220 haneli İğdir Mahallesi’nde 880, Kestel ilçesine bağlı 150 haneli Ağlaşan Mahallesi’nde 250, Harmancık ilçesine bağlı 10 haneli Saçaklı Mahalllesi’nden 35, 60 haneli Çakmak Mahallesi’nden 250, 20 haneli Çamoğlu Mahallesi’nden 30, 250 haneli Çatalsöğüt Mahallesi’nden 350, 30 haneli Ilıcaksu Mahallesi’nden 62, 35 haneli Dutluca Mahallesi’nden 76, Orhaneli ilçesine bağlı 80 haneli Yakuplar Mahallesi’nden 300, Osmangazi ilçesine bağlı 90 haneli Avdancık Mahallesi’nden 250, Büyükorhan ilçesine bağlı 200 haneli Gedikler Mahallesi'nden 600 kişi olmak üzere toplam 12 mahallede 1315 hane ve 3 bin 763 vatandaşın güvenli şekilde tahliye edildiği kaydedildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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