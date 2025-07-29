Bursa'nın Orhaneli-Harmancık hattındaki yangının izleri FPV dron ve dronla görüntülendi
Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasında devam eden orman yangınından etkilenen alanlar FPV dron ve dronla görüntülendi.
Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasında devam eden orman yangınından etkilenen alanlar FPV dron ve dronla görüntülendi.
Orhaneli ilçesine bağlı Yakuplar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 26 Temmuz'da başlayan ve Harmancık ilçesine doğru ilerleyerek burada etkili olan yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
Bölgede alevlerin neden olduğu tahribatı Anadolu Ajansı
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