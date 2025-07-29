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        Bursa'nın Orhaneli-Harmancık hattındaki yangının izleri FPV dron ve dronla görüntülendi

        Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasında devam eden orman yangınından etkilenen alanlar FPV dron ve dronla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 21:00 Güncelleme: 29.07.2025 - 21:00
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        Bursa'nın Orhaneli-Harmancık hattındaki yangının izleri FPV dron ve dronla görüntülendi
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        Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasında devam eden orman yangınından etkilenen alanlar FPV dron ve dronla görüntülendi.

        Orhaneli ilçesine bağlı Yakuplar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 26 Temmuz'da başlayan ve Harmancık ilçesine doğru ilerleyerek burada etkili olan yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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