Ahududunun merkezi Bursa'da üretim alanı ve rekolte artıyor

BURSA (AA) - SİNAN BALCIKOCA - Türkiye'de en fazla ahududu yetiştirilen il olan Bursa'da son yıllarda yapılan çalışmalar sayesinde üretimde artış kaydediliyor.

Üzümsü meyveler grubunda yer alan ve en çok pasta endüstrisinde kullanılan ahududu, meyve suyu sektöründe de tercih ediliyor. Geçen yıl Türkiye'nin ahududu üretiminin yüzde 97'sinin gerçekleştirildiği Bursa'da özellikle son dönemde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesinin girişimleriyle daha verimli cinslere yönelen çiftçilerin, temmuz ortasında başlayan hasat mesaisi sürüyor.

Çiftçilerin verimli ve dayanıklı "polka" cinsine yönelmesiyle üretim alanı son 5 yılda 4 bin 900 dekardan 7 bin 247 dekara yükseldi. Geçen sene 5 bin tona yaklaşan rekoltenin ise bu yıl 6 bin 900 tona çıkması bekleniyor.

- "El birliğiyle bu sektörü daha da büyüteceğiz"

Tarım ve Orman İl Müdürü Hamit Aygül, AA muhabirine, Bursa'nın 40 çeşit meyve üretimiyle Türkiye'nin önemli merkezleri arasında yer aldığını söyledi.

Anadolu'da önemli geçmişe sahip ahududunun ticarete konu olmasının son 5-10 yılda gerçekleştiğini anlatan Aygül, "Eski çeşitlerimiz daha çok sanayi tipi olmayan günlük tüketime uygun iken son yıllarda Büyükşehir Belediyesinin, bizlerin ve kooperatiflerimizin el birliği ile yurt dışı kaynaklı getirilen dayanıklı, sanayiye uygun çeşitler ve yeni bahçelerin tesisiyle üretimimizde önemli anlamda artış olmaya başladı." dedi.

Aygül, Türkiye'nin geçen yıl ahududu üretiminin 5 bin 93 ton olduğunu, bunun 4 bin 937 tonunun Bursa'dan karşılandığını aktardı.

Bu seneki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulunan Aygül, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin toplam üretimi 7 bin tonun üzerinde bekleniyor. Böyle olunca da bizim bu 6 bin 900 tonluk üretim değerimiz oldukça büyük önem arz ediyor. Bursa ilimizde birçok gıda sanayi sektörü gelişmiş olduğundan ahududu bu sektörde de ham madde olarak kullanılmaktadır. Hem tatlandırıcı hem aroma verici hem de lezzet verici olarak. Bu da ahududuyu daha cazip hale getirmektedir. Böyle olunca üreticilerimiz de para kazanırsa elbette o iş büyür. El birliğiyle bu sektörü daha da büyüteceğiz."

Üreticilerin de kazançtan memnun olduğunu anlatan Aygül, ürünün ihracatının da her geçen yıl arttığını, 2018'de 12 ton civarında olan dış satımın geçen yıl 120 tona yükseldiğini, bu sene ise yaklaşık 200 ton ihracat beklediklerini bildirdi.

Aygül, son yıllarda üretim alanındaki artışa ilişkin, "Bizim bunu her sene yüzde 50 artırmamız gerekir. Ahududunun kullanıldığı gıda sanayisinin ihtiyaçlarını karşılamak için daha çok artırmamız gerekir." diye konuştu.

- "3 yıldır güzel gelir elde ediyoruz"

Kestel Kozluören Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Hüseyin Özer ise 32 yıldır Uludağ'ın yamaçlarında meyve üretimi yaptıklarını belirtti.

Yıllar önce dikilen ahududu fidanlarının yetersiz olduğunu anlatan Özer, birkaç sene önce Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde düzenlenen Bosna Hersek gezisinde polka cinsi ahududuyla tanıştıklarını ve bu çeşidin fidanlarını temin edip arazilerine diktiklerini söyledi.

Kozluören'de polka ile verimin arttığını, iyi bir gelir elde etmeye başladıklarını dile getiren Özer, şöyle dedi:

"Hem ihracata uygun hem de çeşit olarak kaliteli bir ürün. Bu çeşidin dönümünden 1,5-2 ton ürün alınabiliyor. Pazar payı daha geniş, daha dayanıklı. 3 yıldır güzel gelir elde ediyoruz. Yani dönümünden 85 bin lira gibi bir rakam. Biz projeyi başlattıktan sonra köye geri dönüşler de başladı. Şehirde olan gençlerimiz de geri dönüş yaparak buruda ahududu üretiyor. Çok da memnunlar, iyi gelir elde ediyorlar. Böylelikle köye dönüş de oldu."

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