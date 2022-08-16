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Eski eşini ve arkadaşını öldüren polisin cinayetleri "tasarlayarak işlediği" iddianamede

AA

Eski eşini ve arkadaşını öldüren polisin cinayetleri "tasarlayarak işlediği" iddianamede

BURSA (AA) - ELİF ÖZLEM ÇELİKLER - Bursa'da okul müdürü olan eski karısını ve onun arkadaşını silahla vurarak öldüren, olay yerindeki genç bir kızı da yaralayan polis memuru hakkında iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istemiyle dava açıldı.

Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi Akademi Caddesi'nde 12 Şubat'ta ortaokul müdürü Yasemin Ağır (45) ile arkadaşı Yahya Aydın'ın, (48) Ağır'ın eski eşi polis memuru Bilal A. tarafından silahla vurularak öldürülmesi ve Şeyma Ünlü'nün aynı silahtan çıkan kurşunla yaralanmasına ilişkin soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet savcısının, sanık Bilal A'nın "tasarlayarak eski eşi öldürme" ve "tasarlayarak öldürme" suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet, "olası kastla nitelikli yaralama" suçundan ise 7 yıla kadar hapisle cezalandırılması talebinde bulunduğu iddianame, Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Tutuklu sanık, iddianamedeki ifadesinde, Yasemin Ağır ile evliliklerindeki sorunlar nedeniyle geçen yıl boşandıklarını belirtti.

Olayla ilgili bilgiler veren sanık Bilal A, "Olayın bu şekilde sonuçlanmasından son derece üzgünüm ve pişmanım." dedi.

- Aracı takip ettirmiş

İddianamede, sanığın olay günü Asayiş Şube Müdürlüğü Teknik Takip ve İzleme Büro Amirliğinde görevli bir arkadaşını telefonla arayarak plaka sorgulattığı ve Yasemin Ağır'ın konumunu bu şekilde öğrendiği tanık ifadesiyle yer aldı.

Sanığın, daha önce iki kere evlenip iki kere boşandığı eski eşi Yasemin Ağır'ın, Yahya Aydın ile arkadaşlık kurmasını kıskandığı, onları uzun süreli takibe aldığı, olay günü de polis olmasının imkanlarından faydalanıp polis arkadaşını suçlu takibi yaptığı yönünde ikna ederek aracı takibe aldırdığı, aracın yerini tespit ettirip yürüyerek olay yerine geldiği ve aracın otopark girişinde durmasını sağladığı belirtildi.

Sanığın burada tabancayla Yahya Aydın'ı vurması sonrasında Yasemin Ağır'ın yola kaçarak yardım istediği, sanığın Aydın'ın kafasına doğru ateş ettikten sonra Yasemin Ağır'ı vurduğu, sanığın yere düşen kadına yaklaştığı, polis aracını görmesi üzerine hızlı bir şekilde yerde yatan Yahya Aydın'a doğru geldiği ve kafasına tekrar ateş ettiği, sonrasında kulübe yanından Yasemin Ağır'a doğru tabancayla tekrar ateş ettiği ve bu sırada yolun karşı tarafında bulunan müşteki Şeyma Ünlü'yü de yaraladığı kaydedildi.

Tanık beyanları, güvenlik kamera görüntüleri, emniyet müdürlüğüne ait log kayıtları göz önünde bulundurularak "sanığın maktulleri öldürmeyi planladığının değerlendirildiği" belirtilen iddianamede, sanığın "tasarlayarak eski eşi öldürme", "tasarlayarak öldürme" ve "olası kastla nitelikli yaralama" suçlarından cezalandırılması istendi.

Sanığın yargılanmasına ekim ayında başlanacak.

- "Kızım korku içinde"

Olay günü kursta bulunduğu sırada Yasemin Ağır'ın yardım çığlığını duyarak dışarı çıkan ve bu sırada karnından vurulan 18 yaşındaki Şeyma Ünlü'nün annesi Çiğdem Ünlü, AA muhabirine, olay nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını anlattı.

Kızının bağırsağının, rahminin ve idrar yollarının büyük ölçüde zarar gördüğünü ve bunlarla ilgili sıkıntılarının devam ettiğini dile getiren Ünlü, "Kızım korku içinde. Geçen hafta bizim evin arkasında bir olay oldu. Orada bir şahıs silah patlatmış, 4-5 el silah patlatıldı. Çocuk kendini banyoya kilitledi. Bir saatte ancak çıkarttık banyodan. Hala bunun izleri var. Sanık hak ettiği cezayı alsın istiyorum. Maddi manevi, çocuğum ne çektiğiyse sonuna kadar hakkını arayacağım. Annesi olarak ben arayacağım." diye konuştu.

Yardım etmek isterken vurulan kızının psikolojik tedavisinin devam ettiğini anlatan Ünlü, Şeyma'nın hala kalabalık ortamlara giremediğini söyledi.

Ailenin avukatı Arife Tuğba Çetinkaya da müvekkilinin olay sırasında ciddi şekilde yaralandığını, sadece olay günü 5 ameliyat geçirdiğini ve hem ruhsal hem de fiziksel açıdan sıkıntılar yaşadığını ifade etti.

Kamuoyuna olayın "sanığın eylemi anlık sinirle gerçekleştirdiği" yönünde bilgiler yansıdığını dile getiren Çetinkaya, "Oysa ki biz dosya içerisindeki delillerden bunun tasarlanarak yapılmış bir hareket olduğunu biliyorduk. Savcı Bey de aynı şekilde değerlendirmiş. Yasemin hocamızın vefatıyla alakalı, bu olayın tasarlandığını, daha önce planlandığını tespit etmiş ve cezalandırma maddesini de tasarlayarak eşe karşı kasten öldürmekten açmış." dedi.

Çetinkaya, caydırıcı ve önleyici tedbirlerin alınması konusunda etkin bir çözüm yolu beklediklerini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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